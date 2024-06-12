В Риме на чемпионате Европы по легкой атлетике украинские прыгуны в высоту завоевали 2 награды. Влад Лавский выиграл серебро, перепрыгнув 2.29 метра, а Олег Дорощук стал бронзовым призером с результатом 2.26 метра. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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В Риме на чемпионате Европы по легкой атлетике украинские прыгуны в высоту получили 2 награды.

Влад Лавский, который дебютировал на крупных международных соревнованиях среди взрослых, показал отличный результат. В своем первом финале среди он перепрыгнул высоту 2.29 метра и завоевал серебряную награду.

Бронзовый призер Олег Дорощук завершил соревнования с результатом 2.26 метра.

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"Золото" же на домашних трибунах добыл Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери.

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