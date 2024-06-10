Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью

Украинцы Александр Товкай и Максим Агарушев стали вице-чемпионами мира по современному пятиборью, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В Олимпийском спортивном центре Чжэнчжоу (Китай) собрались более 700 участников чемпионата мира из 52 стран. Украинская команда представлена восемью пятиборцами.

Современное пятиборье - это вид спорта, который включает в себя соревнования по фехтованию на шпаге, плавание вольным стилем, конный конкур и лазер-рана, сочетающего в себе элементы бега и стрельбы.

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Первыми за награды спортсмены соревновались в мужской эстафете, которая успешно завершилась для украинцев.

"Александр Товкай и Максим Агарушев, набрав в сумме 1442 очка, завоевали серебряные медали. Одержали победу спортсмены из Кореи (1466), третьими стали представители Франции (1427)", - отметили в НОК.

Добавим

Чемпионат мира продлится до 16 июня. Кроме медалей на мировом первенстве разыграют последние личные путевки на Игры в Париже. В НОК отметили, что сейчас у Украины одна лиценция, которую получил Александр Товкай. На Олимпиаде-2024 разыграют два комплекта наград в этом виде спорта — в одиночных турнирах среди мужчин и женщин.