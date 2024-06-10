Українці завоювали срібло на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства
Київ • УНН
Олександр Товкай і Максим Агарушев з України завоювали срібні медалі в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства в Чженчжоу, Китай.
Українці Олександр Товкай і Максим Агарушев стали віцечемпіонами світу з сучасного п’ятиборства, передає УНН із посиланням на НОК.
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В Олімпійському спортивному центрі Чженчжоу (Китай) зібралися понад 700 учасників чемпіонату світу з 52 країн. Українська команда представлена вісьмома п'ятиборцями.
Сучасне п'ятиборство — вид спорту, який охоплює змагання з фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, що поєднує елементи бігу та стрільби.
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Першими за нагороди спортсмени змагалися у чоловічій естафеті, яка успішно завершилася для українців.
"Олександр Товкай і Максим Агарушев, набравши у сумі 1442 очки, здобули срібні медалі. Перемогли спортсмени з Кореї (1466), третіми стали представники Франції (1427)", - зазначили у НОК.
Додамо
Чемпіонат світу триватиме до 16 червня. Окрім медалей на світовій першості розіграють останні особисті путівки на Ігри у Парижі. У НОК зауважили, що наразі в України одна ліценція, яку здобув Олександр Товкай. На Олімпіаді-2024 розіграють два комплекти нагород у цьому виді спорту — в одиночних турнірах серед чоловіків та жінок.