Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції

15 березня до української станції "Академік Вернадський" прибуло судно "Ноосфера", доставивши 30-ту Українську антарктичну експедицію. Це стало важливою віхою, адже нова команда полярників замінила своїх попередників, які завершили річну місію. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.

Наше судно "Ноосфера" доставило до станції "Академік Вернадський" 30-ту Українську антарктичну експедицію. Це відбулося вчора, 15 березня 2025 року, пізно ввечері за українським часом

За інформацією, керівники двох експедицій - Юрій Отруба, керівник 29-ї УАЕ, і Олександр Полудень, очільник 30-ї УАЕ, - передали естафету наукової діяльності. Попередня команда завершила свою роботу, а нові полярники вже готуються до наступних досліджень.

В Антарктиці вже почалася осінь, а значить - погода дуже мінлива. Тож полярники та екіпаж "Ноосфери" поспішають розвантажити судно. Через рельєф дна воно не може підійти до причалів станції, тому зупинилося неподалік, у протоці Пенола. Звідти всі вантажі перевозитимуть до "Вернадського" моторними човнами