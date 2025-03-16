Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції
Київ • УНН
Судно "Ноосфера" доставило на станцію команду, яка замінила попередників для проведення наукових досліджень. Полярники вже готуються до збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.
15 березня до української станції "Академік Вернадський" прибуло судно "Ноосфера", доставивши 30-ту Українську антарктичну експедицію. Це стало важливою віхою, адже нова команда полярників замінила своїх попередників, які завершили річну місію. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.
Наше судно "Ноосфера" доставило до станції "Академік Вернадський" 30-ту Українську антарктичну експедицію. Це відбулося вчора, 15 березня 2025 року, пізно ввечері за українським часом
За інформацією, керівники двох експедицій - Юрій Отруба, керівник 29-ї УАЕ, і Олександр Полудень, очільник 30-ї УАЕ, - передали естафету наукової діяльності. Попередня команда завершила свою роботу, а нові полярники вже готуються до наступних досліджень.
В Антарктиці вже почалася осінь, а значить - погода дуже мінлива. Тож полярники та екіпаж "Ноосфери" поспішають розвантажити судно. Через рельєф дна воно не може підійти до причалів станції, тому зупинилося неподалік, у протоці Пенола. Звідти всі вантажі перевозитимуть до "Вернадського" моторними човнами
Зокрема, серед привезеного вантажу - річний запас продуктів та необхідних матеріалів, включаючи 140 куб. м дизелю для генераторів, які забезпечують енергопостачання та опалення станції. Окрім того, відбувається передача справ від попередньої експедиції до нової, щоб забезпечити неперервність збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.
Водночас на станції завершуватимуть роботу й пакуватимуть зразки для лабораторного аналізу на "великій землі" науковці сезонного загону. Спеціалісти будівельного загону підбиватимуть підсумки проведеної модернізації та розраховуватимуть, які роботи слід запланувати наступного року
Нагадаємо
8 березня 13 українських полярників, серед яких 4 жінки, вирушили на станцію "Академік Вернадський" для річної експедиції.