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Украинские полярники прибыли на станцию "Академик Вернадский": началась работа 30-й экспедиции

Киев • УНН

 • 21017 просмотра

Судно "Ноосфера" доставило на станцию команду, которая заменила предшественников для проведения научных исследований. Полярники уже готовятся к сбору метеорологических, геофизических и биологических данных.

Украинские полярники прибыли на станцию "Академик Вернадский": началась работа 30-й экспедиции

15 марта на украинскую станцию "Академик Вернадский" прибыло судно "Ноосфера", доставив 30-ю Украинскую антарктическую экспедицию. Это стало важной вехой, ведь новая команда полярников заменила своих предшественников, завершивших годичную миссию. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

Наше судно "Ноосфера" доставило на станцию "Академик Вернадский" 30-ю Украинскую антарктическую экспедицию. Это произошло вчера, 15 марта 2025 года, поздно вечером по украинскому времени

- говорится в сообщении.

По информации, руководители двух экспедиций - Юрий Отруба, руководитель 29-й УАЭ, и Александр Полудень, глава 30-й УАЭ, - передали эстафету научной деятельности. Предыдущая команда завершила свою работу, а новые полярники уже готовятся к следующим исследованиям.

В Антарктике уже началась осень, а значит - погода очень переменчива. Поэтому полярники и экипаж "Ноосферы" спешат разгрузить судно. Из-за рельефа дна оно не может подойти к причалам станции, поэтому остановилось неподалеку, в проливе Пенола. Оттуда все грузы будут перевозить в "Вернадский" моторными лодками

- говорится в сообщении.

В частности, среди привезенного груза - годовой запас продуктов и необходимых материалов, включая 140 куб. м дизеля для генераторов, обеспечивающих энергоснабжение и отопление станции. Кроме того, происходит передача дел от предыдущей экспедиции к новой, чтобы обеспечить непрерывность сбора метеорологических, геофизических и биологических данных.

В то же время на станции будут завершать работу и упаковывать образцы для лабораторного анализа на "большой земле" ученые сезонного отряда. Специалисты строительного отряда будут подводить итоги проведенной модернизации и рассчитывать, какие работы следует запланировать на следующий год

- отметили в Центре.

Напомним 

8 марта 13 украинских полярников, среди которых 4 женщины, отправились на станцию "Академик Вернадский" для годовой экспедиции.

Алина Волянская

Алина Волянская

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