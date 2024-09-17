Українська розвідка атакувала російську військову базу в Сирії
Київ • УНН
Бійці ГУР МОУ атакували російську базу на околицях Алеппо, де виготовляли та тестували ударні БПЛА. На відео видно вибух з подальшою детонацією боєкомплекту на російському об'єкті.
Вранці у неділю, 15 вересня, бійці Головного управління розвідки МОУ з групи "Хімік" атакували російську військову базу на південно-східних околицях Алеппо в Сирії. Про це повідомляє і публікує кадри атаки Kyiv Post з посиланням на джерела в ГУР, передає УНН.
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Зазначається, що на вказаній базі росіяни виготовляли та тестували ударні БПЛА, а також використовували її для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.
На відео, зняте розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.
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