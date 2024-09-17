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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская разведка атаковала российскую военную базу в Сирии

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 00:25  •  5777 просмотра

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Бойцы ГУР МОУ атаковали российскую базу в окрестностях Алеппо, где изготавливали и тестировали ударные БПЛА. На видео виден взрыв с последующей детонацией боекомплекта на российском объекте.

Утром в воскресенье, 15 сентября, бойцы Главного управления разведки МОУ из группы "Химик" атаковали российскую военную базу на юго-восточных окраинах Алеппо в Сирии. Об этом сообщает и публикует кадры атаки Kyiv Post со ссылкой на источники в ГУР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на указанной базе россияне изготавливали и тестировали ударные БПЛА, а также использовали ее для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

На видео, снятом разведчиком, видно символику украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видно взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.

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