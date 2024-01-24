Україна запропонувала Словаччині долучитись до Формули миру
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Словаччини з проханням долучитися до Формули миру Президента Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував прем’єру Роберту Фіцо, аби Словаччина взяла участь у реалізації Української Формули миру в частині повернення депортованих українських дітей. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із словацьким колегою Фіцо, передає УНН.
"Розповів йому (Роберту Фіцо – ред.) про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж та ядерну загрозу, яку несе росія для всього світу. Запропонував прем’єру Фіцо, аби Словаччина взяла участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Словаччина підтримала Формулу миру, що також зафіксували в спільній заяві", - повідомив Шмигаль.
Окрім того, Шмигаль зазначив, що незалежно від позиції та бажання окремих країн, Україна чітко визначила курс на членство в НАТО.
"Ми безальтернативно рухаємося цим курсом", - додав він.
Доповнення
Шмигаль та прем’єр Словаччини підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини.