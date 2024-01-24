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Україна запропонувала Словаччині долучитись до Формули миру

Київ • УНН

 • 24019 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Словаччини з проханням долучитися до Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував прем’єру Роберту Фіцо, аби Словаччина взяла участь у реалізації Української Формули миру в частині повернення депортованих українських дітей. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із словацьким колегою Фіцо, передає УНН.

"Розповів йому (Роберту Фіцо – ред.) про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж та ядерну загрозу, яку несе росія для всього світу. Запропонував прем’єру Фіцо, аби Словаччина взяла участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Словаччина підтримала Формулу миру, що також зафіксували в спільній заяві", - повідомив Шмигаль.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що незалежно від позиції та бажання окремих країн, Україна чітко визначила курс на членство в НАТО.

"Ми безальтернативно рухаємося цим курсом", - додав він.

Доповнення

Шмигаль та прем’єр Словаччини підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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