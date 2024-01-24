Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил премьеру Роберту Фицо, чтобы Словакия приняла участие в реализации Украинской Формулы мира в части возвращения депортированных украинских детей. Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи со словацким коллегой Фицо, передает УНН.
"Рассказал ему (Роберту Фицо - ред.) о зверствах россиян, о бомбардировках гражданского населения, о похищении украинских детей, о ядерном шантаже и ядерной угрозе, которую несет россия для всего мира. Предложил премьеру Фицо, чтобы Словакия приняла участие в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей, а также в части ядерной безопасности. Словакия поддержала Формулу мира, что также зафиксировали в совместном заявлении", - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что независимо от позиции и желания отдельных стран, Украина четко определила курс на членство в НАТО.
"Мы безальтернативно движемся этим курсом", - добавил он.
Дополнение
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения.
Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.
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