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Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира

Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 14:37  •  10338 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил премьеру Роберту Фицо, чтобы Словакия приняла участие в реализации Украинской Формулы мира в части возвращения депортированных украинских детей. Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи со словацким коллегой Фицо, передает УНН.

"Рассказал ему (Роберту Фицо - ред.) о зверствах россиян, о бомбардировках гражданского населения, о похищении украинских детей, о ядерном шантаже и ядерной угрозе, которую несет россия для всего мира. Предложил премьеру Фицо, чтобы Словакия приняла участие в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей, а также в части ядерной безопасности. Словакия поддержала Формулу мира, что также зафиксировали в совместном заявлении", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что независимо от позиции и желания отдельных стран, Украина четко определила курс на членство в НАТО.

"Мы безальтернативно движемся этим курсом", - добавил он.

Дополнение

Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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