Ухвалення закону про кримінальні проступки спростить роботу слідчих – Генпрокурор

"Прийняття закону про кримінальні проступки від 50 до 75% спростить роботу слідчих", - сказав Ю.Луценко.

Він зазначив, що за даними статистики, в Україні в місяць реєструється близько ста тисяч правопорушень, більшість з яких мають ознаки кримінального правопорушення, що не містить важких ознак.

Як зазначив Генпрокурор, необхідно пришвидшити прийняття відповідного закону, який наразі перебує у парламенту на підготовчій стандії до другого читання.

Нагадаємо, у МВС розраховують на спрощення роботи слідчих.