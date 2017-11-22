Ухвалення закону про кримінальні проступки спростить роботу слідчих – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ухвалення у другому читанні народними депутатами закону про кримінальні проступки майже на 75% розвантажить роботу слідчих. Про це на конференції у Києві заявив Генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Прийняття закону про кримінальні проступки від 50 до 75% спростить роботу слідчих", - сказав Ю.Луценко.
Він зазначив, що за даними статистики, в Україні в місяць реєструється близько ста тисяч правопорушень, більшість з яких мають ознаки кримінального правопорушення, що не містить важких ознак.
Як зазначив Генпрокурор, необхідно пришвидшити прийняття відповідного закону, який наразі перебує у парламенту на підготовчій стандії до другого читання.
Нагадаємо, у МВС розраховують на спрощення роботи слідчих.