Принятие закона об уголовных проступках упростит работу следователей - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Принятие во втором чтении народными депутатами закона об уголовных проступках почти на 75% разгрузит работу следователей. Об этом на конференции в Киеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Принятие закона об уголовных проступках от 50 до 75% упростит работу следователей", - сказал Ю.Луценко.
Он отметил, что по данным статистики, в Украине в месяц регистрируется около ста тысяч правонарушений, большинство из которых имеют признаки криминального правонарушения, не содержит тяжелых признаков.
Как отметил Генпрокурор, необходимо ускорить принятие соответствующего закона, который сейчас находится в парламенте на подготовительной стандии ко второму чтению.
Напомним, в МВД рассчитывают на упрощение работы следственных.