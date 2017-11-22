Принятие закона об уголовных проступках упростит работу следователей - Генпрокурор

"Принятие закона об уголовных проступках от 50 до 75% упростит работу следователей", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что по данным статистики, в Украине в месяц регистрируется около ста тысяч правонарушений, большинство из которых имеют признаки криминального правонарушения, не содержит тяжелых признаков.

Как отметил Генпрокурор, необходимо ускорить принятие соответствующего закона, который сейчас находится в парламенте на подготовительной стандии ко второму чтению.

Напомним, в МВД рассчитывают на упрощение работы следственных.