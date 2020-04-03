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Угорщина змінила правила гуманітарного транзиту: як дістатися до України

Угорщина змінила правила гуманітарного транзиту: як дістатися до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Угорщина 2 квітня змінила правила гуманітарного транзиту, тож посольство України в Будапешті підготувало рекомендації щодо транзиту українцям, які повертаються додому через цю країну, які поширила пресслужба ДПСУ, передає УНН.

У посольстві вказали, що громадянам України дозволений транзитний проїзд усіма видами автотранспорту:

  • з боку Австрії через пункти пропуску: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;
  • з боку Словенії через пункт пропуску Pince - Tornyiszentmiklos.

На всіх пунктах пропуску проїзд дозволений лише після проходження медичної перевірки (у разі наявності підозри зараження коронавірусом у в’їзді буде відмовлено).

Територією Угорщини проїзд дозволений за визначеним транзитним маршрутом у найкоротший термін.

Зупинки у межах використання транзитного коридору мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС.

Час здійснення транзиту гуманітарними коридорами по території Угорщини визначено з 21:00  до 5:00 щодня.

Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється цивільною та військовою поліцією.

Є випадки, коли громадяни інших країн, у тому числі з метою здійснення гуманітарних транзитних перевезень громадян України територією Угорщини, мають звертатися до Головного управління національної поліції Угорщини для отримання спецдозволу на в’їзд. 

Нагадаємо, за даними МЗС, понад 8,5 тис. українців хочуть повернутися додому якнайшвидше.

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