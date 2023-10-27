Угорщина та Словаччина критикують збільшення допомоги Україні на тлі обговорення бюджету ЄС

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 15089 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 85843 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 161512 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 162280 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 131773 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135558 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86909 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93717 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99331 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89915 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11833 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11919 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 11525 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 10005 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 9638 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 162282 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227942 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376792 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313258 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10833 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16179 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32895 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29578 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 131774 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Угорщина та Словаччина критикують збільшення допомоги Україні на тлі обговорення бюджету ЄС

Київ • УНН

 • 141847 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер виступив проти надання Євросоюзом Україні допомоги обсягом 50 мільярдів євро, а його словацький колега Роберт Фіцо зіслався на корупцію, висловивши сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Києву, повідомляє Reuters, пише УНН.

Угорщина та Словаччина критикують збільшення допомоги Україні на тлі обговорення бюджету ЄС

Деталі

Ці двоє виступили на саміті ЄС, де обговорювався бюджет блоку на найближчі чотири роки. Бюджетні рішення вимагають одностайності, і у четвер були очевидні розбіжності.

Орбан заявив, що Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

"Те, що перед нами... це не спрацює. Тому зараз ми відмовимося і від цього, і подивимося, чого ми досягнемо в грудні", - сказав він.

Коментарі Орбана пролунали в той момент, коли Будапешт намагається отримати мільярдну допомогу, передбачену для Угорщини в бюджеті ЄС, але заблоковану виконавчим органом Європейської комісії через побоювання щодо верховенства закону. Тим часом Орбан викликав критику з боку деяких своїх колег на саміті за те, що він зустрівся з президентом росії володимиром путіним у Китаї цього місяця, тоді як москва веде війну проти України, а Європейський Союз уникає кремля.

Роберт Фіцо зі Словаччини - у Брюсселі наступного дня після призначення прем'єр-міністром вчетверте - заявив, що Братислава більше не підтримуватиме Україну у військовому сенсі.

"Ми зосередимося тільки на гуманітарній допомозі", - написав Фіцо в соціальних мережах з Брюсселя.

Фіцо зіслався на "повальну корупцію", застерігаючи від надання Києву нових ресурсів, за словами двох дипломатів ЄС, поінформованих про дискусії лідерів за зачиненими дверима.

Інші держави Східної Європи не погодилися із цим, а президент Литви Гітанас Науседа заявив, що запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, окрім підтримки України, спільні витрати мають зрости для покращення обороноздатності ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підтримав продовження підтримки України, але також закликав Єврокомісію краще використати гроші у її власній скарбниці. "Те, що сьогодні обговорюється, для нас є неприйнятним", - сказав він.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив після переговорів, що деякі нові витрати можуть бути профінансовані за рахунок нових внесків, а деякі можуть бути отримані за рахунок перетасування ресурсів у бюджеті.

Греція просила виділити більше грошей на міграцію, на тлі того, як блок наполягає на посиленні зовнішніх кордонів та скороченні несанкціонованих прибуттів з Близького Сходу та Африки.

Лео Варадкар із Ірландії додав інвестиції у конкурентоспроможність ЄС до довгого списку суперечливих пріоритетів. "Де знайти ці гроші, звичайно, буде предметом серйозних дискусій", - сказав він.

Доповнення

У грудні ЄС має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2021-2027 роки на 1,1 трильйона євро (1,2 трильйона доларів США), що вже зазнає труднощів через надзвичайні витрати під час пандемії COVID і з тих пір, як росія вторглася в Україну 2022 року.

Керівник блоку запропонував, щоб держави-члени внесли більше коштів у загальну скарбницю, щоб надати Україні 50 мільярдів євро та витратити ще 15 мільярдів євро на питання міграції. Інша пропозиція передбачає виділення 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37