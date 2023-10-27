Угорщина та Словаччина критикують збільшення допомоги Україні на тлі обговорення бюджету ЄС

Деталі

Ці двоє виступили на саміті ЄС, де обговорювався бюджет блоку на найближчі чотири роки. Бюджетні рішення вимагають одностайності, і у четвер були очевидні розбіжності.

Орбан заявив, що Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

"Те, що перед нами... це не спрацює. Тому зараз ми відмовимося і від цього, і подивимося, чого ми досягнемо в грудні", - сказав він.

Коментарі Орбана пролунали в той момент, коли Будапешт намагається отримати мільярдну допомогу, передбачену для Угорщини в бюджеті ЄС, але заблоковану виконавчим органом Європейської комісії через побоювання щодо верховенства закону. Тим часом Орбан викликав критику з боку деяких своїх колег на саміті за те, що він зустрівся з президентом росії володимиром путіним у Китаї цього місяця, тоді як москва веде війну проти України, а Європейський Союз уникає кремля.

Роберт Фіцо зі Словаччини - у Брюсселі наступного дня після призначення прем'єр-міністром вчетверте - заявив, що Братислава більше не підтримуватиме Україну у військовому сенсі.

"Ми зосередимося тільки на гуманітарній допомозі", - написав Фіцо в соціальних мережах з Брюсселя.

Фіцо зіслався на "повальну корупцію", застерігаючи від надання Києву нових ресурсів, за словами двох дипломатів ЄС, поінформованих про дискусії лідерів за зачиненими дверима.

Інші держави Східної Європи не погодилися із цим, а президент Литви Гітанас Науседа заявив, що запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, окрім підтримки України, спільні витрати мають зрости для покращення обороноздатності ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підтримав продовження підтримки України, але також закликав Єврокомісію краще використати гроші у її власній скарбниці. "Те, що сьогодні обговорюється, для нас є неприйнятним", - сказав він.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив після переговорів, що деякі нові витрати можуть бути профінансовані за рахунок нових внесків, а деякі можуть бути отримані за рахунок перетасування ресурсів у бюджеті.

Греція просила виділити більше грошей на міграцію, на тлі того, як блок наполягає на посиленні зовнішніх кордонів та скороченні несанкціонованих прибуттів з Близького Сходу та Африки.

Лео Варадкар із Ірландії додав інвестиції у конкурентоспроможність ЄС до довгого списку суперечливих пріоритетів. "Де знайти ці гроші, звичайно, буде предметом серйозних дискусій", - сказав він.

Доповнення

У грудні ЄС має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2021-2027 роки на 1,1 трильйона євро (1,2 трильйона доларів США), що вже зазнає труднощів через надзвичайні витрати під час пандемії COVID і з тих пір, як росія вторглася в Україну 2022 року.

Керівник блоку запропонував, щоб держави-члени внесли більше коштів у загальну скарбницю, щоб надати Україні 50 мільярдів євро та витратити ще 15 мільярдів євро на питання міграції. Інша пропозиція передбачає виділення 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні.