Угорщина скаржилася, але не заблокувала: лідери ЄС ухвалили висновки щодо України без змін - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Висновки щодо питання України за підсумками саміту ЄС 26-27 жовтня ухвалено без змін, попри скарги Угорщини, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Висновки саміту ЄС щодо України ухвалено без будь-яких змін. Угорщина поскаржилася, що стратегія ЄС щодо України не працює, але не заблокувала текст", - написав Йозвяк у соцмережі X.
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Як повідомлялося, у проекті заяви лідерів ЄС ішлося, що ЄС "продовжить надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки потрібно".
Лідери ЄС, як вказано, також мали закликати Європейську комісію швидше виступити з пропозицією, яка спочатку мала бути представлена в липні минулого року, про те, як використовувати заморожені державні активи росії, щоб допомогти відновленню України після руйнувань, спричинених російським вторгненням.
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