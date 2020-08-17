УДП планує направити 200 млн євро на модернізацію флоту

“Річковий транспорт є найбільш дешевим, екологічним та ефективним у всьому світі. Україна має колосальний потенціал внутрішніх водних шляхів, але, на жаль, він зараз залишається нереалізованим та використовується тільки на 10-15%. Особливе місце в державній політиці розвитку інфраструктури України в найближчій перспективі посідатиме внутрішній водний транспорт. До прикладу, ми очікуємо зростання обсягу перевезень річкою Дніпро щонайменше на 8 млн тон щорічно. Враховуючи експлуатаційний вік більшості штовхачів та барж, що використовуються на Дніпрі, у основних гравців ринку є нагальна потреба в новому суднобудуванні для задоволення попиту на зростаючому ринку перевезень річкою Дніпро”, — зазначив Хомяков.

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Керівник зауважив, що вони бачать УДП як міжнародного мультимодального перевізника широкого спектру вантажів, з можливістю перевантаження товарів з річкового транспорту на морський або залізничний у будь-якій точці Європи, ключового для України ринку.

“Разом з тим, розвиток перевезень як вантажних, так і пасажирських річковим транспортом сприяло б розвантаженню залізниці, знизило б навантаження на автошляхи, покращило б екологічну ситуацію та в цілому б сприяло залученню інвестицій в суднобудування та суміжні галузі економіки. Тобто, основні драйвери зростання як у перевезень річковим транспортом, так і у суднобудівельників безумовно є, питання лише у виваженій державній політиці та залученні інвестицій для різних гравців ринку”, — додав Хомяков.

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Також керівник УДП наголосив на можливості будівництва нових плаводиниць.

“УДП є унікальним підприємством, оскільки, окрім власного флоту, має в своїй структурі Кілійський суднобудівельний-судноремонтний завод, який здатен виконати програму з побудови нових плаводиниць поряд з іншими поважними підприємствами галузі”, — підкреслив Хомяков.

Нагадаємо, “Українське Дунайське пароплавство” (УДП) цього року показало найкращий фінансовий результат за останні роки — 34,6 млн грн прибутку.

Передувало цьому зміна керівництва держкомпанії. У кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне доводило компанію до банкрутства, щоб купити “з молотка”.