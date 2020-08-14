Українське Дунайське пароплавство заявило про рекордний прибуток

ukru
19 березня, 18:42 • 36263 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77324 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 86887 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112037 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118702 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116476 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151558 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125008 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124724 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123876 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25714 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28773 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34504 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 29209 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30391 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79249 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102347 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83458 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151558 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51237 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58610 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107741 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126013 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125421 перегляди
Актуальне
Українське Дунайське пароплавство заявило про рекордний прибуток

Українське Дунайське пароплавство заявило про рекордний прибуток

Київ • УНН

 • 17330 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. “Українське Дунайське пароплавство” (УДП) показало найкращий фінансовий результат за останні роки — 34,6 млн грн прибутку. Про це повідомили в УДП, передає УНН

“Попри складний період, зумовлений коронавірусом та коронакризою, за І півріччя 2020 року ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство“ вдалося досягти позитивної динаміки фінансових показників роботи. Компанія показала один з найбільших, якщо не найбільший, фінансовий результат за останні роки. Пароплавство отримало 34,6 млн. грн прибутку”, — зазначили в УДП.

Це в чотири рази білше, ніж у 2019 році та у 70 разів більше, ніж 2018 року.

“Для порівняння: за аналогічний період 2019 р. прибуток склав — 8,4 млн грн, у 2018 р. — 0,5 млн грн, у 2017 р. — мінус 12,8 млн грн”, — кажуть в УДП.

Такі результати держпідприємство пояснює як зовнішніми, так і внутрішніми факторами: сприятливою навігаційною обстановкою, оптимізацією бізнес-процесів, антикорупційними заходами.

“Вважаємо результати за І півріччя 2020 року важливими для УДП. Ми досягли поставленої мети, продемонстрували високі фінансові показники на тлі турбулентності світової економіки. Ми сконцентруємо нашу подальшу роботу на підвищенні ефективності, щоб забезпечити зростання компанії в довгостроковій перспективі, а також зміцненні позицій пароплавства як на українському, так і міжнародному ринку водних перевезень”, — наголосили в УДП.

Нагадаємо, у кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне доводило компанію до банкрутства, щоб купити “з молотка”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11