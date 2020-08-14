Українське Дунайське пароплавство заявило про рекордний прибуток

“Попри складний період, зумовлений коронавірусом та коронакризою, за І півріччя 2020 року ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство“ вдалося досягти позитивної динаміки фінансових показників роботи. Компанія показала один з найбільших, якщо не найбільший, фінансовий результат за останні роки. Пароплавство отримало 34,6 млн. грн прибутку”, — зазначили в УДП.

Це в чотири рази білше, ніж у 2019 році та у 70 разів більше, ніж 2018 року.

“Для порівняння: за аналогічний період 2019 р. прибуток склав — 8,4 млн грн, у 2018 р. — 0,5 млн грн, у 2017 р. — мінус 12,8 млн грн”, — кажуть в УДП.

Такі результати держпідприємство пояснює як зовнішніми, так і внутрішніми факторами: сприятливою навігаційною обстановкою, оптимізацією бізнес-процесів, антикорупційними заходами.

“Вважаємо результати за І півріччя 2020 року важливими для УДП. Ми досягли поставленої мети, продемонстрували високі фінансові показники на тлі турбулентності світової економіки. Ми сконцентруємо нашу подальшу роботу на підвищенні ефективності, щоб забезпечити зростання компанії в довгостроковій перспективі, а також зміцненні позицій пароплавства як на українському, так і міжнародному ринку водних перевезень”, — наголосили в УДП.

Нагадаємо, у кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне доводило компанію до банкрутства, щоб купити “з молотка”.