Украинское Дунайское пароходство заявило о рекордной прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) показало лучший финансовый результат за последние годы - 34,6 млн грн прибыли. Об этом сообщили в УДП, передает УНН.
"Несмотря на сложный период, обусловленный коронавирусом и коронакризисом, за I полугодие 2020 года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" удалось достичь положительной динамики финансовых показателей работы. Компания показала один из самый больших, если не самый большой, финансовый результат за последние годы. Пароходство получило 34,6 млн грн прибыли", - отметили в УДП.
Это в четыре раза билше, чем в 2019 году и в 70 раз больше, чем 2018 года.
"Для сравнения: за аналогичный период 2019 года прибыль составила - 8,4 млн грн, в 2018 г. — 0,5 млн грн, в 2017 г. — минус 12,8 млн грн", - говорят в УДП.
Такие результаты госпредприятие объясняет как внешними, так и внутренними факторами: благоприятной навигационной обстановкой, оптимизацией бизнес-процессов, антикоррупционными мерами.
"Считаем результаты за I полугодие 2020-го важными для УДП. Мы достигли поставленной цели, продемонстрировали высокие финансовые показатели на фоне турбулентности мировой экономики. Мы сконцентрируем нашу дальнейшую работу на повышении эффективности, чтобы обеспечить рост компании в долгосрочной перспективе, а также укреплении позиций пароходства как на украинском, так и международном рынке водных перевозок", - отметили в УДП.
Напомним, в конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий освободил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию в прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить "с молотка".