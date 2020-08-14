Украинское Дунайское пароходство заявило о рекордной прибыли

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102711 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128020 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108008 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128289 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101442 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102226 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104078 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101968 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Украинское Дунайское пароходство заявило о рекордной прибыли

Украинское Дунайское пароходство заявило о рекордной прибыли

Киев  •  УНН

 • 17327 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) показало лучший финансовый результат за последние годы - 34,6 млн грн прибыли. Об этом сообщили в УДП, передает УНН.

"Несмотря на сложный период, обусловленный коронавирусом и коронакризисом, за I полугодие 2020 года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" удалось достичь положительной динамики финансовых показателей работы. Компания показала один из самый больших, если не самый большой, финансовый результат за последние годы. Пароходство получило 34,6 млн грн прибыли", - отметили в УДП.

Это в четыре раза билше, чем в 2019 году и в 70 раз больше, чем 2018 года.

"Для сравнения: за аналогичный период 2019 года прибыль составила - 8,4 млн грн, в 2018 г. — 0,5 млн грн, в 2017 г. — минус 12,8 млн грн", - говорят в УДП.

Такие результаты госпредприятие объясняет как внешними, так и внутренними факторами: благоприятной навигационной обстановкой, оптимизацией бизнес-процессов, антикоррупционными мерами.

"Считаем результаты за I полугодие 2020-го важными для УДП. Мы достигли поставленной цели, продемонстрировали высокие финансовые показатели на фоне турбулентности мировой экономики. Мы сконцентрируем нашу дальнейшую работу на повышении эффективности, чтобы обеспечить рост компании в долгосрочной перспективе, а также укреплении позиций пароходства как на украинском, так и международном рынке водных перевозок", - отметили в УДП.

Напомним, в конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий освободил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию в прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить "с молотка".

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