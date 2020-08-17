УДП планирует направить 200 млн евро на модернизацию флота

“Речной транспорт является наиболее дешевым, экологическим и эффективным во всем мире. Украина имеет колоссальный потенциал внутренних водных путей, но, к сожалению, он сейчас остается нереализованным и используется только на 10-15%. Особое место в государственной политике развития инфраструктуры Украины в ближайшей перспективе занимать внутренний водный транспорт. К примеру, мы ожидаем рост объема перевозок по Днепру минимум на 8 млн тонн ежегодно. Учитывая эксплуатационный возраст большинства толкателей и барж, используемых на Днепре, у основных игроков рынка есть необходимость в новом судостроении для удовлетворения спроса на растущем рынке перевозок по Днепру”, — отметил Хомяков.

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Руководитель отметил, что они видят УДП как международного мультимодального перевозчика широкого спектра грузов, с возможностью перегрузки товаров с речного транспорта на морской или железнодорожный в любой точке Европы, ключевого для Украины рынка.

“Вместе с тем, развитие перевозок как грузовых, так и пассажирских речным транспортом способствовало бы разгрузке железной дороги, снизило бы нагрузку на автодороги, улучшило бы экологическую ситуацию и в целом способствовало бы привлечению инвестиций в судостроение и смежные отрасли экономики. То есть, основные драйверы роста как в перевозок речным транспортом, так и в судостроителей безусловно есть, вопрос только в взвешенной государственной политике и привлечении инвестиций для различных игроков рынка”, — добавил Хомяков.

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Также руководитель УДП отметил возможность строительства новых плавединиц.

“УДП является уникальным предприятием, поскольку, кроме собственного флота, имеет в своей структуре Килийский судостроительный-судоремонтный завод, который способен выполнить программу по строительству новых плавединиц наряду с другими важными предприятиями отрасли”, — подчеркнул Хомяков.

Напомним, “Украинское Дунайское пароходство” (УДП) в этом году показало лучший финансовый результат за последние годы — 34,6 млн грн прибыли.

Предшествовало этому смена руководства госкомпании. В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий освободил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию на прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить “с молотка”.