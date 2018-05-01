Удача посміхається сміливим: жителька Миколаївщини розповіла, як виграла 3 млн грн у "Лото-Забава" онлайн

29 квітня переможниця разом із своєю онучкою завітала до студії "Лото-Забава". Там Гошкович розповіла, як їй вдалося стати мультимільйонером.

"Я граю у "Лото-Забава" чи не з першого тиражу, дуже багато років. По-різному бувало, навіть кілька тисяч гривень вигравала. А на початку квітня моя мрія збулась – я виграла 3 млн грн", - розповіла вона.

Переможниця проживає у селі Павлівка, що на Миколаївщині. Вона зізналась, що близькі та рідні повірили у лотереї лише після її виграшу.

"Моя сім'я досить скептично ставилася до лотерей. Та й односельчани також. Онуки мене сварили за те, що я витрачаю гроші на лотерейні білети. А я тим часом – продовжувала купувати квитки і вірила, що мені посміхнеться удача. Мене мама так навчила – чим більше витрачаєш, тим більше отримуєш. Саме за таким принципом я і живу. Так воно і вийшло", - зізналась вона.

Примітно, що переможниця зірвала лотерейний куш завдяки білету, придбаному онлайн. Це – перший в історії джекпот "Лото-Забава", який було виграно завдяки мережі Інтернет. Також, це – перший великий виграш жительки Миколаївської області, про який вона дізналась від сусідів.

"Я постійно купую лотерейні білети, а от прямі ефіри дивлюся рідко. Про виграш мені розказали сусіди. Що ви хочте – село є село", - розповіла вона.

Олександра Петрівна має мрію – придбати житло для своїх дітей. Це – найголовніше на сьогодні, зізнається українка. Крім цього, вона сподівається поїхати у відпустку із родиною.

"Я обожнюю Карпати. Можливо тому, що сама я родом із Івано-Франківщини. Ми туди їздимо протягом останніх чотирьох років. Тому, ми обов'язково з'їздимо відпустку із родиною. Щоправда, якщо грошей вистачить – спочатку ми придбаємо житло для сина та доньки", - розповіла миколаївчанка.

Новоспечена мільйонерка додала, що не зупиниться на виграші і продовжуватиме грати у “Лото-Забава”.

"Я всім українцям раджу грати, не шкодувати грошей. Удача посміхається сміливим", - резюмувала вона.

На запрошення лотерейного оператора переможниця та її онука завітали до Києва, щоб узяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.". Зазначимо, що гості завітали до студії "Лото-Забава" у особливий день – день оновлення декорацій знімального майданчика лотереї, оновлення правил гри та появи нових конкурсів, завдяки яким тепер мільйонерів має з’являтись удвічі більше. Іще однією родзинкою ефіру від 29 квітня стало народження нового мільйонера лотереї – вже 289 за всю історію "Лото-Забава". Ним виявився гравець з Черкаської області.