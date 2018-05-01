Удача улыбается смелым: жительница Николаевской области рассказала, как выиграла 3 млн грн в "Лото-Забава" онлайн

29 апреля победительница вместе со своей внучкой пришла в студию "Лото-Забава". Там Гошкович рассказала, как ей удалось стать мультимиллионером.

"Я играю в "Лото-Забава" чуть ли не с первого тиража, очень много лет. По-разному бывало, даже несколько тысяч гривен выигрывала. А в начале апреля моя мечта сбылась - я выиграла 3 млн грн", - рассказала она.

Победительница проживает в селе Павловка, что в Николаевской области. Она призналась, что близкие и родные поверили в лотерею только после ее выигрыша.

"Моя семья достаточно скептически относилась к лотереям. Да и односельчане тоже. Внуки меня ругали за то, что я трачу деньги на лотерейные билеты. А я тем временем - продолжала покупать билеты и верила, что мне улыбнется удача. Меня мама так научила - чем больше тратишь, тем больше получаешь. Именно по такому принципу я и живу. Так оно и получилось", - призналась она.

Примечательно, что победительница сорвала лотерейный куш благодаря билету, приобретенному онлайн. Это - первый в истории джекпот "Лото-Забава", который был выигран благодаря сети Интернет. Также, это - первый крупный выигрыш жительницы Николаевской области, о котором она узнала от соседей.

"Я постоянно покупаю лотерейные билеты, а вот прямые эфиры смотрю редко. О выигрыше мне рассказали соседи. Что вы хотите - село есть село", - рассказала она.

У Александры Петровны есть мечта - приобрести жилье для своих детей. Это - самое главное на сегодня, признается украинка. Кроме этого, она надеется поехать в отпуск с семьей.

"Я обожаю Карпаты. Возможно потому, что сама я родом из Ивано-Франковской области. Мы туда ездим в течение последних четырех лет. Поэтому, мы обязательно съездим в отпуск с семьей. Правда, если денег хватит - сначала мы приобретем жилье для сына и дочери", - рассказала жительница Николаевской области.

Новоиспеченная миллионерша добавила, что не остановится на выигрыше и будет продолжать играть в "Лото-Забава".

"Я всем украинцам советую играть, не жалеть денег. Удача улыбается смелым", - резюмировала она.

По приглашению лотерейного оператора победительница и ее внучка посетили Киев, чтобы принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба миллионеров "М.С.Л.". Отметим, что гости пришли в студию "Лото-Забава" в особый день - день обновления декораций съемочной площадки лотереи, обновления правил игры и появления новых конкурсов, благодаря которым теперь миллионеров должно появляться вдвое больше. Еще одной изюминкой эфира от 29 апреля стало рождение нового миллионера лотереи - уже 289 за всю историю "Лото-Забава". Им оказался игрок из Черкасской области.