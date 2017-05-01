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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Учасникам протесту в Македонії висунули звинувачення

Київ • УНН

 • 9270 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН.  Міністерство внутрішніх справ Македонії висунуло звинувачення 15 учасникам заворушень, що відбулися в будівлі парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Македонське інформаційне агентство.

Учасникам протесту в Македонії висунули звинувачення

Як зазначається, правоохоронні органи мають намір продовжувати пошуки інших зловмисників.

У четвер македонська опозиція в обхід загальної процедури обрала спікера парламенту - члена албанського "Демократичного союзу за інтеграцію" Талата Джафері.

У відповідь активісти громадського руху "За єдину Македонію" в знак протесту проникли в будівлю законодавчого органу в Скоп'є, зайняли зал засідань і влаштували там заворушення. В результаті постраждали не менше 109 чоловік, в тому числі депутати, співробітники поліції і демонстрантів.

За даними місцевої поліції, серед поранених - 22 поліцейських і троє македонських депутатів. Демонстранти, серед яких багато прихильників колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі, прорвавши кордони поліції увірвалися в будівлю парламенту після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанське нацменшина, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.

Нагадаємо внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб.

 

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