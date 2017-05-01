Учасникам протесту в Македонії висунули звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Македонії висунуло звинувачення 15 учасникам заворушень, що відбулися в будівлі парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Македонське інформаційне агентство.
Як зазначається, правоохоронні органи мають намір продовжувати пошуки інших зловмисників.
У четвер македонська опозиція в обхід загальної процедури обрала спікера парламенту - члена албанського "Демократичного союзу за інтеграцію" Талата Джафері.
У відповідь активісти громадського руху "За єдину Македонію" в знак протесту проникли в будівлю законодавчого органу в Скоп'є, зайняли зал засідань і влаштували там заворушення. В результаті постраждали не менше 109 чоловік, в тому числі депутати, співробітники поліції і демонстрантів.
За даними місцевої поліції, серед поранених - 22 поліцейських і троє македонських депутатів. Демонстранти, серед яких багато прихильників колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі, прорвавши кордони поліції увірвалися в будівлю парламенту після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанське нацменшина, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.
Нагадаємо внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб.