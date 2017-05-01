Протестующим в Македонии предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство внутренних дел Македонии предъявило обвинение 15 участникам беспорядков, произошедших в здании парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Македонское информационное агентство.
Как отмечается, правоохранительные органы намерены продолжать поиски других злоумышленников.
В четверг македонский оппозиция в обход общей процедуры выбрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери.
В ответ активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстрантов.
По данным местной полиции, среди раненых - 22 полицейских и трое македонских депутатов. Демонстранты, среди которых много сторонников бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвав кордоны полиции ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.
Напомним, в результате столкновений у парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек.