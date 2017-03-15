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Учасника морської піхоти армії "ДНР" затримали

Учасника морської піхоти армії "ДНР" затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронцями затримано жителя Золотоніського району, який перебував у розшуку за сприяння терористичній діяльності “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Встановлено, що житель Черкащини, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, вступив до силового блоку морської піхоти армії “Донецька народна Республіка” та проходив військову службу, чим сприяв незаконній діяльності терористичної організації та брав у ній участь.

Близько року "піхотинець" переховувався від слідства на тимчасово окупованій території та 9 березня зловмисника затримано на території міжнародного пункту пропуску в Чернігівській області під час перетину державного кордону.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

Як повідомляв УНН, терористи "ДНР" заборонили діяльність фонду Р.Ахметова.

Українські Національні Новини

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