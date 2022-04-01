У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У звільненому Тростянці Сумської області виявили тіла двох закатованих мирних жителів, розпочато кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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За даними слідства, військові збройних сил рф під час окупації Тростянця викрадали та знущалися з мирних жителів, порушуючи у такий спосіб вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.
Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за кілька днів до цього.
Відкрито кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
26 березня Збройні сили України звільнили від російських окупантів Тростянець на Сумщині.