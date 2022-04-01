В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей – Офис Генпрокурора

Детали

По данным следствия, военные вооруженных сил рф во время оккупации Тростянца похищали и издевались над мирными жителями, нарушая таким образом требования Женевской конвенции о защите гражданского населения.

После освобождения города от российских войск 30 марта были обнаружены два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные местные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого.

Открыто уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

26 марта Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области.