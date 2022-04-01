В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В освобожденном Тростянце Сумской области обнаружили тела двоих замученных мирных жителей, начаты уголовные производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, военные вооруженных сил рф во время оккупации Тростянца похищали и издевались над мирными жителями, нарушая таким образом требования Женевской конвенции о защите гражданского населения.
После освобождения города от российских войск 30 марта были обнаружены два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные местные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого.
Открыто уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
26 марта Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области.