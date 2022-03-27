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У зоні відчуження ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денісової в Telegram.

У зоні відчуження ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів

Деталі

Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та краінам Європи.

Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони.

"Звертаюся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу", - йдеться в повідомленні.

"Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", - додала омбудсмен.

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