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В зоне отчуждения ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что влечет к повышенному уровеню радиоактивного загрязнения воздуха. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

В зоне отчуждения ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов

Детали

Контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками.

Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

"Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", - говорится в сообщении.

"Предупредить катастрофические последствия можно лишь путем немедленной деоккупации русскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности", - добавила омбудсмен.

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