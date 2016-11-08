У Жовтих водах проводять перевірки шкільного харчування дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спеціально створена комісія на чолі з міським головою м. Жовті води 28 жовтня завітала із раптовою перевіркою до ДНЗ №32, передає УНН з посиланням на міську раду.
Так, комісія на чолі із міським головою Володимиром Абрамовим завітала до усіх приміщень дитсадка. У цілому стан ДНЗ, включаючи харчування, мер оцінив на “4” за п’ятибальною шкалою.
Виявлені недоліки будуть обговорені у робочому порядку.
Також, міський голова повідомив, що раптові перевірки харчування дітей будуть продовжені у подальшому.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у різних регіонах України лікарі фіксують зростання кількості випадків харчових отруєнь. Так, Харківська інфекційна обллікарня фіксує зростання випадків харчових отруєнь у два рази.
Також нагадаємо, кількість отруєнь у порівняні із минулим роком зросла в Сумській області.
Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях, вважають у ВРУ.