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15 марта, 19:03 • 113409 просмотра

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15 марта, 13:44 • 161406 просмотра

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В Желтых водах проводят проверки школьного питания детей

В Желтых водах проводят проверки школьного питания детей

Киев • УНН

 • 7038 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Специально созданная комиссия во главе с мэром г. Желтые Воды 28 октября посетила с внезапной проверкой ДОУ №32, передает УНН со ссылкой на городской совет.

Так, комиссия во главе с городским головой Владимиром Абрамовым посетила всех помещения детского сада. В целом состояние ДОУ, включая питание, мэр оценил на "4" по пятибалльной шкале.

Выявленные недостатки обсудят в рабочем порядке.

Также, мэр сообщил, что внезапные проверки питания детей будут продолжать в дальнейшем.

Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.

Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.

Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.

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