В Желтых водах проводят проверки школьного питания детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Специально созданная комиссия во главе с мэром г. Желтые Воды 28 октября посетила с внезапной проверкой ДОУ №32, передает УНН со ссылкой на городской совет.
Так, комиссия во главе с городским головой Владимиром Абрамовым посетила всех помещения детского сада. В целом состояние ДОУ, включая питание, мэр оценил на "4" по пятибалльной шкале.
Выявленные недостатки обсудят в рабочем порядке.
Также, мэр сообщил, что внезапные проверки питания детей будут продолжать в дальнейшем.
Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.
Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.
Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.