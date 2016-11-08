В Желтых водах проводят проверки школьного питания детей

Так, комиссия во главе с городским головой Владимиром Абрамовым посетила всех помещения детского сада. В целом состояние ДОУ, включая питание, мэр оценил на "4" по пятибалльной шкале.

Выявленные недостатки обсудят в рабочем порядке.

Также, мэр сообщил, что внезапные проверки питания детей будут продолжать в дальнейшем.

Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.

Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.

Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.