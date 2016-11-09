У Житомирі почали встановлювати унікальні каналізаційні люки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На єдиній пішохідній вулиці Житомира — Михайлівській, розпочали встановлювати унікальні каналізаційні люки, повідомляє кореспондент УНН.
Ці люки із унікальним дизайном замовляли в Дубно. Виготовлені вони із чавуну, вартість одного складає 3 тис. 470 грн, всього їх замовили 125 штук.
На люках зображена архітектурна пам'ятка Житомира - водонапірна вежа, а також напис "живи Житомиром" шістьма мовами.
Також люки обладнані спеціальними антивандальними замками.