В Житомире начали устанавливать уникальные канализационные люки
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 9 ноября. УНН. На единственной пешеходной улице Житомира - Михайловской, начали устанавливать уникальные канализационные люки, сообщает корреспондент УНН.
Эти люки с уникальным дизайном заказывали в Дубно. Изготовлены они из чугуна, стоимость одного составляет 3 тыс. 470 грн, всего их заказали 125 штук.
На люках изображена архитектурный памятник Житомира - водонапорная башня, а также надпись "живи Житомиром" на шести языках.
Также люки оборудованы специальными антивандальными замками.