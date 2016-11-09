В Житомире начали устанавливать уникальные канализационные люки

Эти люки с уникальным дизайном заказывали в Дубно. Изготовлены они из чугуна, стоимость одного составляет 3 тыс. 470 грн, всего их заказали 125 штук.

На люках изображена архитектурный памятник Житомира - водонапорная башня, а также надпись "живи Житомиром" на шести языках.

Также люки оборудованы специальными антивандальными замками.