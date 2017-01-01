У Житомирі день народження С.Бандери відзначать смолоскипною ходою
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 січня. УНН. Смолоскипною ходою вулицями міста відзначать у Житомирі 108-му річницю від дня народження Степана Бандери, про це кореспонденту УНН повідомили організатори акції.
Учасники розпочнуть ходу о 18-й годині від пам’ятника Тарасу Шевченку (на вулиці Велика Бердичівська), після чого пройдуть до центру міста.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Івано-Франківську відзначили ходою 108-му річницю від дня народження С.Бандери.