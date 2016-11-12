У жіночому монастирі на Рівненщині загинув чоловік
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Трагічний випадок з робітником трапився вчора в жіночому монастирі в райцентрі Корець. На території Свято-Троїцького Ставропігійного жіночого монастиря від завалу ґрунту загинув робітник. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.
Причини трагедії з’ясовуватимуть правоохоронці. Загиблого з-під ґрунту діставали рятувальники.
Корецький монастир — одна з відомих архітектурних пам’яток Рівненщини.
Нагадаємо, на території хмельницького підприємства з виготовлення пам’ятників раптово помер чоловік.