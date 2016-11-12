В женском монастыре в Ровенской области погиб человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Трагический случай с рабочим случился вчера в женском монастыре в райцентре Корец. На территории Свято-Троицкого ставропигиального женского монастыря от завала почвы погиб рабочий. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС в Ровенской области.
Причины трагедии выяснять правоохранители. Погибшего из-под земли доставали спасатели.
Корецкий монастырь - один из известных архитектурных памятников Ровенской области.
Напомним, на территории хмельницкого предприятия по изготовлению памятников внезапно умер человек.