В женском монастыре в Ровенской области погиб человек

РОВНО-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Трагический случай с рабочим случился вчера в женском монастыре в райцентре Корец. На территории Свято-Троицкого ставропигиального женского монастыря от завала почвы погиб рабочий. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС в Ровенской области.