У заручниках знаходяться 109 громадян України - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогоднішній день в заручниках у незаконних озброєних формувань перебуває 109 громадян України, 495 вважаються зниклими безвісти. Про це журналістам у вівторок повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає кореспондент УНН.
“Важливо пам’ятати і про цифру 495 безвісти зниклих. Тих, кого будемо шукати у будь-якому випадку. Нам дуже важливо знайти всіх”, — зауважив радник очільника СБУ.
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Він зазначив, що наразі у спецслужби є інформація про те, де утримуються 57 осіб.
“Але ми будемо рухатися далі. Ми впевнені в тому, що є ще місця, де у непідконтрольних ОРЛО і ОРДО польових командирів знаходяться живими наші заручники”, — додав Тандіт.
Нагадаємо, українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська.