В заложниках находятся 109 граждан Украины - СБУ

"Важно помнить и о цифре 495 без вести пропавших. Тех, кого будем искать в любом случае. Нам очень важно найти всех", - отметил советник главы СБУ.

Он отметил, что пока у спецслужбы есть информация о том, где содержатся 57 человек.

"Но мы будем двигаться дальше. Мы уверены в том, что есть еще места, где у неподконтрольных ОРЛО и ОРДО полевых командиров находятся живыми наши заложники", - добавил Ю.Тандит.

Напомним, украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.