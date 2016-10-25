В заложниках находятся 109 граждан Украины - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На сегодняшний день в заложниках у незаконных вооруженных формирований находится 109 граждан Украины, 495 считаются пропавшими без вести. Об этом журналистам во вторник сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает корреспондент УНН.
"Важно помнить и о цифре 495 без вести пропавших. Тех, кого будем искать в любом случае. Нам очень важно найти всех", - отметил советник главы СБУ.
Он отметил, что пока у спецслужбы есть информация о том, где содержатся 57 человек.
"Но мы будем двигаться дальше. Мы уверены в том, что есть еще места, где у неподконтрольных ОРЛО и ОРДО полевых командиров находятся живыми наши заложники", - добавил Ю.Тандит.
Напомним, украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.