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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Запорізькій області ворог наніс ракетний удар по прикордонному підрозділу “Приморський Пасад”, є загиблі та поранені

У Запорізькій області ворог наніс ракетний удар по прикордонному підрозділу “Приморський Пасад”, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 420994 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ракетний удар завдав ворог у ніч на п’ятницю за прикордонним підрозділом “Приморський посад” у Запорізькій області, є загиблі та поранені серед прикордонників, повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Цитата

“О 4.25 ворог завдав попереднього ракетного удару по прикордонному підрозділу „Приморський посад“ у Запорізькій області”, — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

Нагадаємо 

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.

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