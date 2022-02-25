У Запорізькій області ворог наніс ракетний удар по прикордонному підрозділу “Приморський Пасад”, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ракетний удар завдав ворог у ніч на п’ятницю за прикордонним підрозділом “Приморський посад” у Запорізькій області, є загиблі та поранені серед прикордонників, повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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“О 4.25 ворог завдав попереднього ракетного удару по прикордонному підрозділу „Приморський посад“ у Запорізькій області”, — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.
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