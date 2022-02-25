В Запорожской области враг нанес ракетный удар по пограничному подразделению “Приморский Пасад”, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ракетный удар враг нанес в ночь на пятницу по пограничным подразделением “Приморский посад” в Запорожской области, есть погибшие и раненые среди пограничников, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
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“В 4.25 враг нанес предыдущего ракетного удара по пограничному подразделению „Приморский посад“ в Запорожской области”, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.