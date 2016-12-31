У Запоріжжі врятували від вибуху бензовоз
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні вранці у Дніпровському районі Запоріжжя у бензовоза спалахнуло колесо. Завдяки діям небайдужого водія, проїзджаючого поруч, вдалося уникнути вибуху. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Близько 5:30 ранку водій “ГАЗелі” помітив, як у автомобіля-бензовозу “DAF” загорілося колесо. Оскільки це було вкрай небезпечно, водій почав сигналізувати водію бензовозу та паралельно викликав рятувальників. Коли водій бензовозу зупинився, обидва чоловіки відчепили цистерну від тягача та почали гасити вогонь. В цей час палаюче колесо відпало і водія відтягнули подалі для попередження вибуху.
“Завдяки небайдужості, досвідченості та оперативним діям водія автомобіля „Газель“ вдалося вчасно прийти на допомогу, врятувати життя людині та запобігти значним матеріальним збиткам ”, - зауважили в обласному ДСНС.