У Запоріжжі врятували від вибуху бензовоз

Близько 5:30 ранку водій “ГАЗелі” помітив, як у автомобіля-бензовозу “DAF” загорілося колесо. Оскільки це було вкрай небезпечно, водій почав сигналізувати водію бензовозу та паралельно викликав рятувальників. Коли водій бензовозу зупинився, обидва чоловіки відчепили цистерну від тягача та почали гасити вогонь. В цей час палаюче колесо відпало і водія відтягнули подалі для попередження вибуху.

“Завдяки небайдужості, досвідченості та оперативним діям водія автомобіля „Газель“ вдалося вчасно прийти на допомогу, врятувати життя людині та запобігти значним матеріальним збиткам ”, - зауважили в обласному ДСНС.