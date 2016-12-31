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В Запорожье спасли от взрыва бензовоз

В Запорожье спасли от взрыва бензовоз

Киев • УНН

 • 8550 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня утром в Днепровском районе Запорожья у бензовоза загорелось колесо. Благодаря действиям неравнодушного водителя, проезжающего рядом, удалось избежать взрыва. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.

Около 5:30 утра водитель "Газели" заметил, как у автомобиля-бензовоза "DAF" загорелось колесо. Поскольку это было крайне опасно, водитель начал сигнализировать водителю бензовоза и параллельно вызвал спасателей. Когда водитель бензовоза остановился, оба мужчины отцепили цистерну от тягача и начали тушить огонь. В это время пылающее колесо отпало и водителя оттащили подальше для предупреждения взрыва.

"Благодаря неравнодушию, опытности и оперативным действиям водителя автомобиля "Газель" удалось вовремя прийти на помощь, спасти жизнь человеку и предотвратить значительные материальные убытки", - отметили в областном ГосЧС.

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