У Запоріжжі вогонь пошкодив одразу три авто

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У одному із мікрорайонів Запоріжжя з невідомих причин спалахнув автомобіль, вогонь пошкодив ще дві автівки, які були поруч, передає кореспондент УНН

Інцидент стався близько 4-ї години ранку у Південному мікрорайоні Запоріжжя: загорівся автомобіль Audi, який належить місцевій жительці. Вогонь з авто пошкодив автомобіль Seat її чоловіка та Nissan, які були припарковані поруч.

Наразі на місці події працюють рятувальники обласного управління ДСНС та слідчі Комунарського райвідділку нацполіції. Від ГУ ДСНС були залучені 2 одиниці техніки, 9 людей особового складу.

Причина пожежі та збиток встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Харківській області на ходу загорілася вантажівка.

Українські Національні Новини

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