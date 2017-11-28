У Запоріжжі вогонь пошкодив одразу три авто

Інцидент стався близько 4-ї години ранку у Південному мікрорайоні Запоріжжя: загорівся автомобіль Audi, який належить місцевій жительці. Вогонь з авто пошкодив автомобіль Seat її чоловіка та Nissan, які були припарковані поруч.

Наразі на місці події працюють рятувальники обласного управління ДСНС та слідчі Комунарського райвідділку нацполіції. Від ГУ ДСНС були залучені 2 одиниці техніки, 9 людей особового складу.

Причина пожежі та збиток встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Харківській області на ходу загорілася вантажівка.