В Запорожье огонь повредил сразу три авто
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В одном из микрорайонов Запорожья по неизвестным причинам загорелся автомобиль, огонь повредил еще два автомобиля, которые находились рядом, передает корреспондент УНН.
Инцидент произошел около 4 часов утра в Южном микрорайоне Запорожья: загорелся автомобиль Audi, который принадлежит местной жительнице. Огонь с авто повредил автомобиль Seat ее мужа и Nissan, которые были припаркованы рядом.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели областного управления ГСЧС и следователи Коммунарского райотдела нацполиции. От ГУ ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливается.
Как сообщал УНН, в Харьковской области на ходу загорелся грузовик .