В Запорожье огонь повредил сразу три авто

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4925 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5984 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84142 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76684 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89901 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120656 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115753 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146041 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107432 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108847 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Запорожье огонь повредил сразу три авто

В Запорожье огонь повредил сразу три авто

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В одном из микрорайонов Запорожья по неизвестным причинам загорелся автомобиль, огонь повредил еще два автомобиля, которые находились рядом, передает корреспондент УНН.

Инцидент произошел около 4 часов утра в Южном микрорайоне Запорожья: загорелся автомобиль Audi, который принадлежит местной жительнице. Огонь с авто повредил автомобиль Seat ее мужа и Nissan, которые были припаркованы рядом.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели областного управления ГСЧС и следователи Коммунарского райотдела нацполиции. От ГУ ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

Как сообщал УНН, в Харьковской области на ходу загорелся грузовик .

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