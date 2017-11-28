В Запорожье огонь повредил сразу три авто

Инцидент произошел около 4 часов утра в Южном микрорайоне Запорожья: загорелся автомобиль Audi, который принадлежит местной жительнице. Огонь с авто повредил автомобиль Seat ее мужа и Nissan, которые были припаркованы рядом.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели областного управления ГСЧС и следователи Коммунарского райотдела нацполиции. От ГУ ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

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