У Запоріжжі таксист іноземець грабував жінок

Як з'ясувалось, громадянин Марокко перебував в Україні нелегально з 2013 року. Правоохоронцям марокканець попався після пограбування громадянки Нігерії — він, погрожуючи ножем, відібрав у 23-річної дівчини гроші та мобільний телефон. Також поліцейські встановили причетність підозрюваного до ще одного аналогічного злочину - на початку листопада марокканець також пограбував жінку під загрозою застосування ножа.

"Під час обшуку за місцем тимчасового проживання фігуранта та в автомобілі поліцейські вилучили викрадене майно і ніж. На даний час фігуранта перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", - повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

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Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі. Окрім того, за порушення правил перебування зловмисникові загрожує відповідальність за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.