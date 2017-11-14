В Запорожье таксист иностранец грабил женщин

Как выяснилось, гражданин Марокко находился в Украине нелегально с 2013 года. Правоохранителям марокканец попался после ограбления гражданки Нигерии - он, угрожая ножом, отобрал у 23-летней девушки деньги и мобильный телефон. Также полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению - начале ноября марокканец также ограбил женщину под угрозой применения ножа.

"Во время обыска по месту временного проживания фигуранта и в автомобиле полицейские изъяли похищенное имущество и нож. В настоящее время фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в областном управлении Нацполиции.

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Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи - от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение правил пребывания злоумышленнику грозит ответственность по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.