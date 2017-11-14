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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 23842 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53207 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72646 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79151 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63250 просмотра

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В Запорожье таксист иностранец грабил женщин

В Запорожье таксист иностранец грабил женщин

Киев  •  УНН

 • 10529 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Запорожье иностранец, работая таксистом на автомобиле Deawoo Lanos, дважды грабил женщин, угрожая им ножом. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Как выяснилось, гражданин Марокко находился в Украине нелегально с 2013 года. Правоохранителям марокканец попался после ограбления гражданки Нигерии - он, угрожая ножом, отобрал у 23-летней девушки деньги и мобильный телефон. Также полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению - начале ноября марокканец также ограбил женщину под угрозой применения ножа.

"Во время обыска по месту временного проживания фигуранта и в автомобиле полицейские изъяли похищенное имущество и нож. В настоящее время фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в областном управлении Нацполиции.

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Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи - от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение правил пребывания злоумышленнику грозит ответственность по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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