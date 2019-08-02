У Запоріжжі скоєно розбійний напад на пошту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Запоріжжі грабіжники з пістолетом та ножем скоїли розбійний напад на поштове відділення. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє невстановлених чоловіків у балаклавах із ножем та пістолетом у руках увірвалися до поштового відділення у Запоріжжі. Нападники погрожували застосувати зброю до присутніх у приміщенні працівників. Після цього грабіжники забрали з каси гроші на суму близько 6 тисяч гривень та зникли з місця скоєння злочину.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, в Одесі невстановлений чоловік пограбував точку продажу лотерей.