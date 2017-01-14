У Запоріжжі при пограбуванні будинку чоловіка поранили в голову

Так, о 3:20 лікарі швидкої прибули на місце події, де діагностували у 38-річного чоловіка вогнепальне поранення ротової порожнини.

Обставини уточнюються.

Нагадаємо, 13 січня у Дніпровському районі Запоріжжя чоловік розгулював з гранатою біля одного з супермаркетів.