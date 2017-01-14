У Запоріжжі при пограбуванні будинку чоловіка поранили в голову
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 січня. УНН. Цієї ночі у Запоріжжі під час пограбування приватного будинка поранили в голову його господаря. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Так, о 3:20 лікарі швидкої прибули на місце події, де діагностували у 38-річного чоловіка вогнепальне поранення ротової порожнини.
Обставини уточнюються.
Нагадаємо, 13 січня у Дніпровському районі Запоріжжя чоловік розгулював з гранатою біля одного з супермаркетів.