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В Запорожье во время ограбления дома хозяина ранили в голову

В Запорожье во время ограбления дома хозяина ранили в голову

Киев • УНН

 • 13077 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 января. УНН. Этой ночью в Запорожье во время ограбления частного дома ранили в голову его хозяина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Так, в 3:20 врачи скорой прибыли на место происшествия, где диагностировали у 38-летнего мужчины огнестрельное ранение ротовой полости.

Обстоятельства уточняются.

Напомним, 13 января в Днепровском районе Запорожья мужчина разгуливал с гранатой возле одного из супермаркетов.

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