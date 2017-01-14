В Запорожье во время ограбления дома хозяина ранили в голову
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 января. УНН. Этой ночью в Запорожье во время ограбления частного дома ранили в голову его хозяина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Так, в 3:20 врачи скорой прибыли на место происшествия, где диагностировали у 38-летнего мужчины огнестрельное ранение ротовой полости.
Обстоятельства уточняются.
Напомним, 13 января в Днепровском районе Запорожья мужчина разгуливал с гранатой возле одного из супермаркетов.