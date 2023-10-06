У Южно-Сахалінську запровадили режим надзвичайної ситуації через потоп

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Глава міста запевнив місцевих жителів, що на території Сахаліну безперервно ведеться моніторинг віце-мерами та керівниками для недопущення аварійних ситуацій. Він також зазначив, що зараз від тайфуну є постраждалі.

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«Надходять сигнали від людей про підтоплення будинків – наразі їх понад 20. Зажадав організувати бригади та обійти всі адреси, про які повідомляють люди. Це потрібно для того, щоб надавати підтримку та допомогу тим, кому це необхідно», – розповів Сергій Надсадін.

Мешканці більш ніж 500 приватних та 6 багатоквартирних будинків через аварію залишилися без електрики. Проте вже до 13:00 (5:00 за київським часом) співробітники енергетичних служб планують відновити подачу світла. Наразі на місцях аварій працюють близько 36 осіб для усунення наслідків циклону. Також для ліквідації ушкоджень на території міста задіяно 30 одиниць техніки.

Відомо, що до зони підтоплення потрапили 34 прибудинкові території, з них вода у шести будинках. Постраждалих немає, мешканці розселення відмовилися. Силами адміністрації Южно-Сахалінська проводиться відкачування води із підтоплених будинків, – зазначають у прес-службі відомства.

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Повідомляється і про те, що головні об'єкти інфраструктури міста та життєзабезпечення продовжують працювати у штатному режимі. До них відносяться аеропорт, поромна переправа та залізниця.