В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за потопа
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. На территории Южно-Сахалинска в России ввели режим чрезвычайного положения в связи с тайфуном на юге. Об этом сообщают местные власти, передает УНН.
Детали
Глава города заверил местных жителей, что на территории Сахалина непрерывно ведется мониторинг вице-мэрами и руководителями для недопущения аварийных ситуаций. Он также отметил, что сейчас от тайфуна есть пострадавшие.
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«Поступают сигналы от людей о подтоплении домов – сейчас их более 20. потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди. Это нужно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кому это необходимо», – рассказал Сергей Надсадин.
Жители более 500 частных и 6 многоквартирных домов из-за аварии остались без электричества. Однако уже к 13: 00 (5: 00 по киевскому времени) сотрудники энергетических служб планируют возобновить подачу света. Сейчас на местах аварий работают около 36 человек для устранения последствий циклона. Также для ликвидации повреждений на территории города задействовано 30 единиц техники.
Известно, что в зону затопления попали 34 придомовые территории, из них вода в шести домах. Пострадавших нет, жители расселения отказались. Силами администрации Южно-Сахалинска проводится откачка воды из подтопленных домов, – отмечают в пресс-службе ведомства.
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Сообщается и о том, что главные объекты инфраструктуры города и жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме. К ним относятся аэропорт, паром и железная дорога.