У єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі: як це зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації запускає новий розділ у чат боті “єВорог”, у ньому можна буде повідомити про катів та вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі, пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Дії”.
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“Серця українців сколихнули звірства ворога на Київщині. Кожен причетний до геноциду має бути знайдений та покараний. Тому ми запускаємо новий розділ у чатботі єВорог — повідомте про живих катів та вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Для того, щоб повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі, необхідно:
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- Перейти у чат бот єВорог із головного екрана Дії або за посиланням https://t.me/evorog_bot
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- Авторизуватись в боті через Дію
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- Натиснути “Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі”
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- Обрати місто та надіслати всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис.
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В описі потрібно вказати ПІБ окупанта, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).
“Ваша інформація допоможе зробити "відомими" на весь світ тих, які чинили геноцид українців. Пишіть у єВорог, щоб перетворити життя кожного з них на пекло”, - зазначили в “Дії”.
Нагадаємо
На початку березня в Україні створили чат-бот "єВорог", за допомогою якого люди можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
Як писав УНН, станом на кінець березня чат-ботом вже скористалися більш як 200 тисяч громадян.